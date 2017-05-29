Герман Титов: "Удивлен, что "Нэшвилл" дошел до финала Кубка Стэнли"

Бывший нападающий "Питтсбурга" Герман Титов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли против "Нэшвилла", стартующей в ночь с понедельника на вторника в Пенсильвании.

– Был очень удивлен, что "Нэшвилл" дошел до финала, – заявил Титов. – Особенно было сюрпризом то, что команда из Теннесси обыграла "Чикаго" в первом раунде. Но потом я повнимательнее посмотрел на игру "Предаторз" – очень скоростная команда, особенно впечатляет Пекка Ринне, который здорово выручает в этом плей-офф.

– Строгая игра в обороне – визитная карточка команд Питера Лавиолетта. Наличие больших мастеров в защите "Предс" придает дополнительную стабильность?

– Возможно. Не назвал бы их хоккей чисто оборонительным. В большей степени они демонстрируют сбалансированную игру. Быстрые защитники "Предс" очень часто подключаются в атаку.

– Как на зрелищность финальной серии повлияют переполненные лазареты обоих команд?

– Травмы не очень скажутся, потому что у обеих команд очень длинная скамейка. Конечно, со звездами на льду игра смотрится приятнее и интереснее, но в современном хоккее ни один исполнитель не может обыграть всех в одиночку. Все зависит от сбалансированности сочетаний и решений тренерского штаба по составам звеньев. Был момент, когда Кросби получил травму, но даже без Сидни "Питтсбург" вышел и доказал, что силен не только своим лидером и капитаном. Команда у них очень сбалансированная, и все играют на партнера. (Евгений БЕЛОУСОВ)