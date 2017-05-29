Герман Титов: "У "Питтсбурга" больше опыта игры в финальных сериях Кубка Стэнли"

Бывший нападающий "Питтсбурга" Герман Титов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли против "Нэшвилла", стартующей в ночь с понедельника на вторника в Пенсильвании.

– В какой из команд больше "кубковых бойцов"?

– У "Питтсбурга" больше опыта игры в финальных сериях. Недаром они выиграли Кубок Стэнли в прошлом году, и по ходу сезона их состав точечно укреплялся. У "Пингвинз" два хороших вратаря, которые могут заменить друг друга в любой момент. Мюррей удачно вступал в игру даже после нескольких недель без практики. Не знаю, как будет выкручиваться Лавиолетт, если что-то случиться с Ринне.

– Какие аспекты станут определяющими в серии?

– Не буду открывать Америку. Во-первых, это будет борьба двух вратарей. Определяющим моментом станет игра в неравных составах. Может также сказаться, что в последних двух сериях "Питтсбург" провел по семь матчей. Если финал затянется, "Предаторз" может получить преимущество. (Евгений БЕЛОУСОВ)