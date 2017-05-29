Герман Титов: "Помню, как играл с Салливаном в одной тройке "Калгари"

Бывший нападающий "Питтсбурга" Герман Титов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли против "Нэшвилла", стартующей в ночь с понедельника на вторника в Пенсильвании.

– Согласны, что до финала Кубка Стэнли дошли соперники, которые быстро адаптируются и могут изменить модель по ходу серии и матча?

– Да. Очень нагляден был пример "Питтсбурга". После поражения во втором матче от "Оттавы" 1:5 на следующую игру "Пингвины" вышли сверхмобилизованными и выиграли два матча подряд – 3:2 и 7:0, доказав, что та неудача была случайностью. Майк Салливан – тренер из нового поколения. Помню, играл с ним в одной тройке за "Калгари".

– Общались с ним после начала ваших карьер наставников?

– Честно говоря, не доводилось. Передавали друг другу удачи через общих друзей.

– Думали о продолжении работы в Северной Америке?

– С удовольствием рассмотрел бы предложения из НХЛ, но таких пока не поступает. Сейчас мои агенты работают над трудоустройством, но пока ничего не могу сказать о будущем.

– Чего ожидаете от первой игры финала?

– Недавно обсуждали расклады с друзьями, и все пришли к мнению, что обеим командам предстоит тяжелая серия. Я – не любитель прогнозов, но сегодня поставил бы на "Нэшвилл".