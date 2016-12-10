08:31 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гэри Бэттмен: "В НХЛ считают, что Кубок мира прошел очень успешно"

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Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен отметил, что лига довольна тем, как был возрожден Кубок мира. Турнир прошел минувшей осенью в Канаде.

– В итоге, как мне кажется, все согласны, что нам удалось успешно и ярко восстановить этот турнир, – цитирует официальный сайт НХЛ Бэттмена. – Он прошел очень успешно. Мы считаем, что нам есть над чем еще поработать, чтобы сделать следующий турнир, когда бы он не состоялся, еще лучше. Люди остались довольны, они понимают, что это лишь небольшая часть нашего бизнеса. Но мы считаем очень важным то, что мы можем концентрироваться на подобных событиях.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/nhl-board-deems-world-cup-of-hockey-2016-a-success/c-284563800

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