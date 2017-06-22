Гэри Беттмэн: "Сейчас НХЛ не рассматривает дальнейшие варианты расширения"

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что совет директоров сейчас не рассматривает вариант дальнейшего расширения лиги. Напомним, что сегодня ночью прошел драфт расширения, на котором клуб из Лас-Вегаса, который дебютирует в НХЛ, выбрал по одному игроку в каждой из 30 команд лиги. Остальные клубы могли "защитить" от драфта по семь нападающих, трех защитников и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря.

– В течение последнего года все следили за процессом интеграции в НХЛ "Вегаса", – приводит официальный сайт лиги слова Беттмэна. – Сейчас мы не рассматриваем другие варианты расширения. Я ввел совет в курс дела, потому что этому вопросу уделяется много внимания, но пока никто в совете не выразил заинтересованности в расширении.

Я думаю, что пройдет какое-то время, прежде чем в Сиэтле приступят к работе. Так что пока мы не готовы снова запускать механизм расширения.