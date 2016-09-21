17:38 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гэри Бэттмен: "Пока нет мнения, насколько интересно НХЛ проведение игр с клубами КХЛ"

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Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен подчеркнул, что лиге нужно обдумать возвращение к выставочным матчам с клубами КХЛ. Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Роман Ротенберг заявил, что КХЛ и НХЛ возвращаются к обсуждению проведения выставочных матчей между клубами двух лиг.

– Возможное возвращение к выставочным играм с клубами КХЛ – это то, над чем мы должны хорошо подумать, потому что пока у меня нет мнения, насколько это интересно для нас. К тому же нужно внимательно изучить календарь, понять, насколько сегодня реально проведение таких игр, – цитирует "Р-Спорт" Бэттмена. – В целом, встреча с представителями Федерации хоккея России во вторник прошла продуктивно, российская сторона отметила, что они хотели бы провести как минимум часть матчей следующего Кубка мира. Пока мне нечего сказать на этот счет. Когда придет время, мы рассмотрим все варианты.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160921/1090698380.html

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