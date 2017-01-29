Гэри Бэттмен: "Обсуждение вопроса участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 заняло 10 секунд"

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что вопрос участия игроков в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане не обсуждался на совете директоров лиги. Ранее сообщалось, что окончательное решение будет принято в феврале.

– Обсуждение этого вопроса заняло 10 секунд, – приводит официальный сайт лиги слова Бэттмена. – Я сообщил, что новостей по этой теме нет. Вопросов ко мне не поступило, поэтому мы перешли к обсуждению других тем.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не видит выгоды в участии игроков в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. На последнем совете владельцы клубов НХЛ выступили против приостановки сезона на период проведения Игр, мотивируя это высокой травматичностью хоккеистов во время олимпийского турнира.

Ранее глава ИИХФ Рене Фазель сообщил, что окончательный ответ по поводу участия игроков из клубов НХЛ в Олимпийских играх-2018 будет дан в феврале.