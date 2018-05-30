Гэри Бэттмен: "Нам меньше всего нужны производственные конфликты"

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен​ отметил, что лиге сейчас не нужен новый локаут. Срок действия нынешнего коллективного соглашения заканчивается после сезона-2021/22.

– Помимо вопроса с новым клубом из Сиэтла, мы не без основания рассчитываем на совместную работу с профсоюзом игроков над этим соглашением, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в нашей лиге ради болельщиков, хоккеистов и всех тех, кто работает в клубах, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Беттмэна. – Нам меньше всего нужны производственные конфликты. Нам нужна стабильность в долгосрочном плане, и мы все сделаем, чтобы достичь этого.