Гэри Бэттмен: "Мы уверены, что наши игроки останутся в своих клубах на время Олимпиады-2018"

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен​ подтвердил, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде-2018. При этом он подчеркнул, что не имеет ничего против олимпийского движения и МОК.

– Мы не будем участвовать в Олимпиаде, – цитирует Chicago Tribune Беттмэна. – Решение принято. Мы не настроены против олимпийского движения. Мы против разрыва сезона. Большая пауза в середине сезона НХЛ – слишком большая жертва. Мы уверены, что наши игроки останутся в своих клубах. Маловероятно, что кто-то покинет клубы ради сборной на время олимпийского турнира.