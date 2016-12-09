Гэри Бэттмен: "Многие владельцы клубов обеспокоены тем, что Олимпиада делает с сезоном НХЛ"

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен подчеркнул, что руководство клубов не горит желанием отпускать игроков на Олимпиаду в Пхенчхан. Хоккеисты НХЛ принимают участие в Играх с 1998 года. Ранее Бэттмен неоднократно заявлял, что организаторы Олимпиады и ИИХФ должны предоставить финансовые гарантии для участия энхаэловцев в хоккейном турнире.

- У управляющих клубов сильные негативные настроения по поводу участия игроков в Олимпиаде, - цитирует официальный сайт НХЛ Бэттмена. - Но ничего решено на встрече не было.

Если расходы на игроков не будут покрываться, то нет смысла даже начинать переговоры. Думаю, Рене Фазель в ИИХФ и Дон Фер в профсоюзе игроков это понимают.

Многие владельцы клубов уже не первый год обеспокоены тем, что Олимпиада делает с сезоном, с игроками по части травм. Причем не только с участниками Игр. График становится более сжатым, игроки больше устают, вероятность травм становится выше.