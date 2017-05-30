Гэри Беттмэн: "Игроков НХЛ не будет на Олимпиаде. Это окончательно"

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига приняла окончательное решение не отпускать игроков на Олимпиаду-2018. Ранее сообщалось, что НХЛ не будет делать традиционный перерыв в регулярном чемпионате на Игры.

"Игроков НХЛ не будет на Олимпиаде. Это окончательно. Овечкин собирается на Олимпиаду? Мы ожидаем, что ни одного нашего игрока там не будет", - приводят американские журналисты слова Беттмэна в Твиттере.

Напомним, ранее несколько игроков НХЛ, в том числе форвад "Вашингтона" Александр Овечкин, раскритиковали решение лиги. Хоккейный турнир в Пхенчхане пройдет с 10 по 25 ферваля. Сборная России на групповом турнире сыграет с США, Словенией и Словакией.