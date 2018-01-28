Гэри Бэттмен: "Хорошие люди из Сиэтла будут готовы подать заявку на вступление в НХЛ"

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен рассказал о том, что в будущем в Сиэтле появится команда. Группа инвесторов во главе с бизнесменом Дэвидом Бондерманом получила право подать заявку на вступление команды в лигу в прошлом декабре.

– Хорошие люди из Сиэтла, которые собираются участвовать в создании новой команды, сообщили, что они подадут заявку в скором времени, - цитирует пресс-служба НХЛ Бэттмена. - В большей степени все зависит от них. У нас нет какого-либо срока или графика. Здесь речь идет о процессе.

Думаю, что новая команда захочет получить те же условия драфта расширения, что были у "Вегаса". Это очевидно.