Гэри Бэттмен: "Число зрителей "Зимней классики"-2019 будет рекордным для матчей "Чикаго" и "Бостона"

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен считает, что домашняя арена спортивных команд Университета Нотр-Дама станет идеальным место для проведения "Зимней классики"-2019. Матч между "Чикаго" и "Бостоном" состоится 1 января 2019 года .

- Два клуба с богатейшей историей, "Чикаго" и "Бостон", впервые сыграют друг с другом на свежем воздухе в матче "Зимней классики", - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бэттмена. - Notre Dame Stadium вместимостью около 80 тысяч человек станет идеальным местом для проведения столь знаменательного мероприятия, а число зрителей будет рекордным для матчей обеих команд.

"Чикаго" и "Бостон" сыграют в 11-й "Зимней классике" в 2019 году