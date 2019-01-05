Георгиев пропустил 6 шайб от "Колорадо"

"Колорадо" переиграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). "Эвеланш" прервал шестиматчевую серию поражений.

Российский вратарь клуба из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 41 из 47 бросков по своим воротам. Его одноклубники и соотечественники Владислав Наместников и Павел Бучневич очков не набрали.

Российские игроки "Колорадо" Семен Варламов, Никита Задоров и Владислав Каменев встречу пропустили из-за травм.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Рейнджерс" - 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)

Голы: Маккиннон - 25 (бол., Бэрри, Ландескуг), 4:40 - 1:0. Рантанен - 18 (бол., Маккиннон, Бэрри), 6:53 - 2:0. Ландескуг - 25 (Джонсон, Рантанен), 32:34 - 3:0. Керфут - 7 (Комфер, Жост), 45:18 - 4:0. Рантанен - 19 (бол., Бэрри, Маккиннон), 47:53 - 5:0. Стром - 5, 49:21 - 5:1. Грэйвс - 1, 53:28 - 6:1.

Нереализованный буллит: Веси (Нью-Йорк Рейнджерс ), 52:14.

Вратари: Грубауэр - Георгиев.

Штраф: 18 - 31.

Броски: 47 (16+17+14) - 25 (3+7+15).

Наши: - - Бучневич (14.50/1/-1), Наместников (16.07/0/-1).

5 января. Денвер. Pepsi Center.