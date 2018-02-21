Георгиев дебютирует за "Рейнджерс" в пятницу

Главный тренер "Рейнджерс" Ален Виньо заявил, что голкипер Александр Георгиев будет защищать ворота команды с первых минут в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". Встреча состоится в ночь на пятницу, в 3.30 по московскому времени.

Георгиев текущий сезон проводит за "Хартфорд" и одержал 12 побед в 31 встрече регулярного чемпионата. В среднем он пропускает по 2,97 шайб за игру при проценте отраженных бросков 90,8. Это его первый сезон в Северной Америке, и он не провел ни одной встречи в НХЛ.