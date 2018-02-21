21:08 21 февраля | Хоккей — НХЛ

Георгиев дебютирует за "Рейнджерс" в пятницу

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Главный тренер "Рейнджерс" Ален Виньо заявил, что голкипер Александр Георгиев будет защищать ворота команды с первых минут в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". Встреча состоится в ночь на пятницу, в 3.30 по московскому времени.

Георгиев текущий сезон проводит за "Хартфорд" и одержал 12 побед в 31 встрече регулярного чемпионата. В среднем он пропускает по 2,97 шайб за игру при проценте отраженных бросков 90,8. Это его первый сезон в Северной Америке, и он не провел ни одной встречи в НХЛ.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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maks55555

Показатели у него не очень, даже не в НХЛ.

00:57

ADMIRAL(495)

удачи, парень!

23:05 21 февраля

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