Геннадий Величкин: "У Малкина три Кубка Стэнли за десять лет, это круто!"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин поздравил нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина, который является воспитанником "Магнитки", с завоеванием Кубка Стэнли. По его словам, форвард добился выдающегося достижения, выиграв этот трофей в третий раз за последние десять лет.

Напомним, что Малкин в прошедшем плей-офф НХЛ набрал 28 (10+18) очков, став лучшим бомбардиром.

- Когда Евгений Малкин первый раз выиграл Кубок Стэнли, он привез его в Магнитогорск. В прошлом году - в Москву. Ждете его с Кубком Стэнли опять в Магнитогорске? - вопрос Величкину.

- Самое главное, что он его завоевал. Малкин - один из немногих хоккеистов в мире, который выигрывает этот трофей за не самую непродолжительную пока карьеру в НХЛ. За десять лет взять три Кубка Стэнли - это круто. Женя - наш воспитанник, и мы этим гордимся, счастливы за него. Это достижение можно отнести к нашим детским тренерам и нашей хоккейной школе. Мы поздравляем Евгения, любим его и ждем в Магнитогорске.

- Не было ли предварительной договоренности с Малкиным, что он привезет Кубок Стэнли?

- Даже не важно, привезет он его к нам или нет. Для нас так вопрос не стоит. Он уже привозил Кубок Стэнли, и мы его видели. Для нас важнее будет завоевать еще один Кубок Гагарина. Какое решение Женя примет, так и будет. Но это не зависит от того, хочет он привезти его к нам или не хочет, а только от обстоятельств и наличия времени у Малкина. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)