Геннадий Величкин: "Шипачев не интересует ни меня, ни мой клуб, ни мою команду"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил о том, что клуб не интересуется нападающим "Вегаса" Вадимом Шипачевым.

Ранее сообщалось, что форвард близок к расторжению контракта с "Голден Найтс". Предполагалось, что 30-летний россиянин вернется в КХЛ.

"Ни меня, ни мой клуб, ни мою команду не волнует и не интересует этот хоккеист, человек и события, которые вокруг него происходят", – заявил Величкин. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что 30-летний нападающий летом подписал контракт с "Голден Найтс" на два года и 9 миллионов долларов. За клуб он провел всего три матча, в которых забил один гол. Дважды он отправлялся в АХЛ, однако после последней ссылки в фарм-клуб россиянин покинул расположение команды. "Вегас" дисквалифицирован Шипачева за пропуск игры "Чикаго Вулвз".

Ждут ли Шипачева в КХЛ?//

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