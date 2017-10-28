Генменеджер "Вулвз": "Шипачев должен сосредоточиться на хоккее"

Генеральный менеджер "Чикаго Вулвз" Венделл Янг отметил, что нападающий Вадим Шипачев получит шанс проявить себя в команде. По его словам, россиянин не смог продемонстрировать свой уровень в "Вегасе", поэтому и был отправлен в АХЛ.

- Думаю, ему было сложно переходить сюда. Особенно после той карьеры, которая была у него в КХЛ, - приводит HockeyBuzz слова Янга. - Ведь он играл рядом с Ковальчуком​. Не знаю, поняли ли он, как сложно играть в НХЛ. Но он должен проявить себя в АХЛ. Я видел его игру за "Вегас" и не могу сказать, что он сделал столько, сколько может на самом деле. Пусть поиграет у нас, а потом посмотрим, что из этого выйдет.

На тренировках, мне кажется, он не был сосредоточен. Шипачев должен снова сфокусироваться на хоккее. Видел около 10 тренировок. Не с нами, а с "Вегасом". Я был в тренировочном лагере. Всегда есть причина, почему игрок находится в АХЛ, а не в НХЛ. Он может быть недостаточно квалифицированным, трудолюбивым. Или не понимать тренера. Все, что угодно. Но всегда есть причина. Конечно, Шипачев обладает навыками. Мы постараемся вернуть его в НХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что Шипачев дебютирует за "Вулвз" в следующем матче против "Милуоки Адмиралз". Сейчас игрок находится в расположении команды АХЛ. За "Вегас" он провел 3 матча, в которых забил 1 гол.