Генменеджер "Вегаса": "Шипачев является плеймейкером высокого класса"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи отметил, что надеется на успешные выступления нападающего Вадима Шипачева в НХЛ. Сегодня россиянин подписал контракт с "Голден Найтс" на два года, по которому будет получать 4,5 миллиона долларов за сезон.

- Вадим является плеймейкером высокого класса, - приводит пресс-служба "Вегаса" слова Макфи. - Он провел впечатляющую карьеру в КХЛ и был одним из лидеров в споре бомбардиров. Шипачев успешно выступает за сборную России. Верим, что он станет хорошим игроком для НХЛ.