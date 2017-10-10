Генменеджер "Вегаса": "Шипачев работает самостоятельно"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи объяснил причину, по которой нападающий Вадим Шипачев не выступает за команду. Ранее стало известно, что игрок заявлен за "Чикаго Вулвз" в АХЛ.

"Отсутствие Шипачева в "Вегасе" - техническое решение. Его представители расстроены из-за этого. Они не сразу поняли, в чем причина, но сейчас знают всю ситуацию. Он находится у себя дома в Лас-Вегасе и работает самостоятельно. Шипачев не тренируется с фарм-клубом", - приводит слова Макфи Ник Котсоника в Твиттере.

Напомним, Шипачеву не нашлось места в составе "Вегаса" из-за того, что клуб не смог совершить хотя бы один обмен игрока на драфт-пики. Россиянин не выступал ранее в НХЛ, поэтому "Голден Найтс" смог отдать его в "Чикаго Вулвз" без процедуры драфта отказов.