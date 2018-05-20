Генменеджер "Вегаса" гордится поддержкой болельщиков

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи заявил, что его клуб провел 96 матчей в сезоне НХЛ на максимуме своих возможностей и достоин победы в лиге. Он также добавил, что таких болельщиков, как у "Голден Найтс", в НХЛ не было еще никогда.

– "Рыцари" не заслужили права взять Кубок Стэнли в дебютном сезоне? Сначала хочу сказать, такие комментарии я не встречал – не так много мнений читаю, – цитирует Sportsnet Макфи. – Однако я точно знаю, что у нас много игроков, которые отдают за победы все силы. Они провели 96 матчей за сезон на пределе своих возможностей. К тому же, НХЛ никогда еще не имела таких фанатов, какие есть у "Вегаса", тем более, в первый год после создания клуба. Любой болельщик должен быть горд тем, как играет команда в этом сезоне.

В полуфинальной серии Кубка Стэнли "Вегас" обыгравает "Виннипег"​ со счетом 3-1. Следующий матч команд состоится 20 мая, начало – в 22.00 по московскому времени.

Генменеджер "Вегаса" может стать лучшим в НХЛ