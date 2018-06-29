Генменеджер "Вашингтона" прокомментировал назначение Рирдена

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан отметил, что Тодд Рирден сыграл важную роль в завоевании клубом первого в истории Кубка Стэнли в прошедшем сезоне.

- Мы чувствуем, что Тодд подходит для того, чтобы возглавить наш клуб, - цитирует пресс-служба "Вашингтона" слова Маклеллана. - В своем решении мы основывались на его тренерском опыте, коммуникативных способностях, его подходе к игре и уважении, которые он проявляет в раздевалке.



Тодд сыграл важнейшую роль в оказании помощи нашей команде в завоевании Кубка Стэнли и мы считаем, что его назначение на должность главного тренера позволит нашей команде безболезненно продолжить победное шествие.

47-летний Рирден работал в тренерском штабе "Кэпиталз" с 2014 года. В клубе он отвечал за игру защитников и выступление команды в большинстве.

"Вашингтон" объявил о назначении Рирдена главным тренером