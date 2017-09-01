Генменеджер "Вашингтона": "Обсуждали с Овечкиным вопрос веса"

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан отметил, что после поражения от "Питтсбурга" в 1/4 финала Кубка Стэнли в прошлом сезоне вместе с главным тренером Барри Тротцем обсуждал с нападающим Александром Овечкиным вопрос веса. Он также добавил, что хоккеисту нужно адаптироваться к новым условиям, чтобы играть эффективно.

Ранее сообщалось, что Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов начали подготовку к сезону за две недели до начала тренировочного лагеря "столичных". По словам Кузнецова, Овечкин заметно похудел.

– Мы обсуждали вопрос веса. Скорости в хоккее увеличиваются, а он становится старше, – приводит официальный сайт НХЛ слова Маклеллана. – Ему надо адаптироваться к новым условиям, чтобы играть эффективно.

Овечкин, Кузнецов и Орлов приступили к тренировкам с "Вашингтоном". Видео