Генменеджер "Вашингтона": "Если Тротц захочет вернуться, он вернется"

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан после победы над "Вегасом" (4:3, 4-1 в серии) в финале Кубка Стэнли оценил перспективы главного тренера Барри Тротца.

Контракт канадского специалиста истекает 1 июля. "Вашингтон", вступившей в НХЛ в 1974 году, впервые выиграл главный трофей лиги. Тротц впервые за 19 лет тренерской карьеры пробился в финал плей-офф.

– Мы только что выиграли Кубок Стэнли. Контракт Тротца истекает 1 июля. Если он захочет вернуться, то он вернется, – цитирует Маклеллана обозреватель сайта НХЛ Дэн Розен.