Генменеджер "Ванкувера": "Ожидаем, что Нильссон будет выступать на высоком уровне"

Генеральный менеджер "Ванкувера" Джим Беннинг подчеркнул, что ожидает от новичка клуба вратаря Андерса Нильссона высокого уровня игры. Он также надеется, что вратарская позиция будет позволять команде оставаться конкурентоспособной.

– У Андерса атлетические физические данные, и мы ожидаем, что он будет выступать на высоком уровне, – приводит Nhl.com/ru слова Беннинга. – Он будет работать вместе с Маркстремом, и мы рассчитываем, что каждый вечер вратарская позиция будет позволять нам оставаться конкурентоспособными.

В минувшем сезоне Нильссон выступал за "Баффало". 27-летний игрок заключил с "Кэнакс" контракт на два года с зарплатой 2,5 миллиона долларов. В минувшем сезоне на его счету 26 матчей, в которых он одержал 10 побед, отражая 92,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,67.