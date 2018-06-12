Генменеджер "Ванкувера" – о драфте: "Мы хотим взять лучшего игрока. В идеале – защитника"

Генеральный менеджер "Ванкувера" Джим Беннинг доволен тем, что команда будет выбирать под седьмым номером на драфте НХЛ-2018. По словам руководителя, "Кэнакс" собираются взять защитника, однако окончательное решение будет принято по ходу самого мероприятия.

– Мы хотим взять лучшего игрока. В идеале – защитника, – цитирует сайт НХЛ Беннинга. – У нас хорошая глубина запаса в атаке, в последние годы мы выбрали много нападающих. В идеальном мире хорошим сценарием был бы драфт защитника.

Это будет интересный драфт. Некоторым командам перед нами нужно выбрать: взять лучшего игрока или хоккеиста, который им больше подойдет. У экспертов есть сформировавшийся топ-5, но если кто-то начнет выбирать по нужде и возьмет защитника, которого нет в той группе хоккеистов, то игроки из топ-5 упадут ниже. У нас 7-й номер – это отличный пик, чтобы взять хорошего игрока.

В североамериканском рейтинге с 4 по 6 позицию идут защитника Эван Бушар, Ноа Добсон и Куинтин Хьюджес, в рейтинге европейских игроков – Адам Боквист (2-й) и Адам Гиннинг (5-й).​