Генменеджер "Ванкувера": "Мы были готовы предложить Трямкину новый контракт"

Генеральный менеджер "Ванкувера" Джим Беннинг заявил, что расстроен решением защитника Никиты Трямкина вернуться в КХЛ и отметил, что клуб готов был предложить россиянину новый контракт. Сегодня стало известно, что 22-летний хоккеист вернулся в "Автомобилист", воспитанником которого он является. В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он набрал 9 (2+7) очков в 66 матчах.

– Мы разочарованы тем, что Никита принял решение вернуться в КХЛ, – цитирует Sportsnet Беннинга. – Но нужно признать, что во время нашей встречи он назвал свое решение семейным. У него был шанс проявить себя в НХЛ, мы были готовы предложить ему новый контракт еще на два года. Но сейчас он дома и мы будем стараться строить команду с другими молодыми игроками.