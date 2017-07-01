Генменеджер "Ванкувера": "Бурмистров демонстрирует хороший атакующий потенциал"

Генеральный менеджер "Ванкувера" Джим Беннинг высоко оценил игру новичка "Кэнакс" Александра Бурмистрова. Российский форвард подписал однолетний контракт с зарплатой в 900 тысяч долларов.

- В заключительной части сезона Бурмистров стабильно набирал очки в "Аризоне". Он на протяжении всей карьеры демонстрировал хороший атакующий потенциал, - приводит пресс-служба "Кэнакс" слова Беннинга. - Мы рады дать ему возможность помочь нам в предстоящем сезоне.

В минувшем сезоне Бурмистров выступал в составе "Аризоны". За "Койотс" он провел 49 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

"Ванкувер" подтвердил переход Бурмистрова // НХЛ. Рынок открывается. LIVE!