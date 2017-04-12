Генменеджер "Тампа-Бэй": "Клуб подпишет всех игроков, которые нам нужны"

Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман подчеркнул, что клуб подпишет новые контракты с рядом игроков, на которых рассчитывает. В бюджете "Лайтнинг" осталось 18 миллионов долларов до достижения потолка зарплат.
- "Тампа-Бэй" подпишет всех игроков, которые нам нужны, - приводит пресс-служба НХЛ слова Айзермана. - Они являются ограниченно свободными агентами, поэтому мы можем контролировать ситуацию. Вопрос только в том, получится ли заключить долгосрочные соглашения и состоится ли арбитраж.
Напомним, что ограниченно свободными агентами станут Андрей Шустр и Джейк Дотчин, Ондржей Палат, Джонатан Друэн и Тайлер Джонсон.
Статус неограниченно свободных агентов получат Петер Будай, Янни Гурд, Кори Конахер, Габриель Дюмон, Грег Маккег и Люк Витковски.
za_yatc
Не являюсь специалистом ни в коем разе. Но тоже как-то сомнительно выглядят эти планы.
11:26
Vasek
Если прикинуть Палат - 5-5,5; Джонсон - 5-5,5; Друэн - 4-4,5; Шустр - 2; Дотчин - 0,9 можно вписать, но на усиление не останется.
11:17