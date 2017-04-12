11:07 | ХОККЕЙ — НХЛ

Генменеджер "Тампа-Бэй": "Клуб подпишет всех игроков, которые нам нужны"

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Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман подчеркнул, что клуб подпишет новые контракты с рядом игроков, на которых рассчитывает. В бюджете "Лайтнинг" осталось 18 миллионов долларов до достижения потолка зарплат.

- "Тампа-Бэй" подпишет всех игроков, которые нам нужны, - приводит пресс-служба НХЛ слова Айзермана. - Они являются ограниченно свободными агентами, поэтому мы можем контролировать ситуацию. Вопрос только в том, получится ли заключить долгосрочные соглашения и состоится ли арбитраж.

Напомним, что ограниченно свободными агентами станут Андрей Шустр и Джейк Дотчин, Ондржей Палат, Джонатан Друэн и Тайлер Джонсон.

Статус неограниченно свободных агентов получат Петер Будай, Янни Гурд, Кори Конахер, Габриель Дюмон, Грег Маккег и Люк Витковски.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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za_yatc

Не являюсь специалистом ни в коем разе. Но тоже как-то сомнительно выглядят эти планы.

11:26

Vasek

Если прикинуть Палат - 5-5,5; Джонсон - 5-5,5; Друэн - 4-4,5; Шустр - 2; Дотчин - 0,9 можно вписать, но на усиление не останется.

11:17

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