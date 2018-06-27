Генменеджер "Рейнджерс": "Кравцов хочет приехать как можно раньше"

Генеральный менеджер "Рейнджерс" Джефф Гортон сообщил, что российский нападающий Виталий Кравцов хочет приехать в клуб как можно скорее. Форвард был выбран "Рейнджерс" под девятым номером драфта-2018. Ранее россиянин заявил, что при ближайшей возможности покинет Россию и приедет в Северную Америку. У 18-летнего Кравцова остался один год контракта с "Трактором".

– Пока об этом говорить немного преждевременно. Могу сказать, что по итогам наших переговоров с агентом Полом Теофаносом Кравцов хочет приехать к нам как можно раньше, он действительно хочет быть здесь, – приводит слова Гортона The Athletic. - Но пока я не собираюсь выносить информацию на суд публики. Это действительно очень талантливый парень, но он еще ребенок.