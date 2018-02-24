Генменеджер "Питтсбурга" – о переходе Брассара: "Наша цель – выигрывать прямо сейчас"

Генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд отметил, что клуб очень долго работал над обменом с "Оттавой", в результате которого нападающий Дерик Брассар перешел в "Пингвинз" транзитом через "Вегас".

– Это самый сложный обмен в моей карьере, трехсторонняя сделка – это всегда очень трудно, – цитирует сайт НХЛ Рутерфорда. – Мы хотели провести обмен раньше, но пришлось вносить коррективы, и это заняло определенное время. Давит потолок зарплат.

Тренер Салливан хорошо знаком с Брассаром по работе в "Рейнджерс". А он как раз тот игрок, который должен без проблем вписаться в систему нашего клуба. Мы от многого отказались ради этой сделки, но наша цель – выигрывать прямо сейчас. Драфт-пики оказали бы нам помощь только через пару лет, но ведь мы собрали лучшую команду именно в данный момент.

Обмен дня: "Питтсбург" получил Брассара благодаря "Вегасу"