Генменеджер "Оттавы": "Если Карлссон будет в команде 1 июля, мы предложим ему контракт"

Генеральный менеджер "Оттавы" Пьер Дорион заявил, что у него не было цели обменять в дедлайн защитника и капитана команды Эрика Карлссона. Напомним, что контракт 27-летнего шведа с зарплатой в 6,5 миллиона долларов истекает летом 2019 года. Ранее сообщалось, что в игроке были заинтересована "Тампа-Бэй" и "Вегас".

– Я думаю, что Эрик хочет быть только игроком "Сенаторз", – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Дориона. – Но я не хочу говорить за него. Пусть он сам все скажет. Посмотрим, что случится в следующие несколько месяцев. Если Эрик Карлссон будет в команде 1 июля, мы предложим ему контракт. Если бы игрок калибра Эрика Карлссона выходил на рынок, я бы звонил коллеге каждый день. Но Эрик – определяющий игрок команды. Мы посчитали, что нам не предложили достойного варианта обмена.

Мы не стремились обменять Эрика Карлссона. Однако, когда ходят слухи, что он может выйти на рынок, когда у команды возникли проблемы, как в нашем случае, другие клубы будут интересоваться им. Мы выслушивали коллег, но действовали в интересах нашей команды. Я думаю, что мы должны были хотя бы выслушать предложения. Это наша работа.