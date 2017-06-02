Генменеджер "Нью-Джерси": "Ничего не изменилось - Ковальчук хочет вернуться в НХЛ"

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро отметил, что нападающий СКА Илья Ковальчук намерен изучить варианты возвращения в НХЛ. По его словам, в этом вопросе все зависит от самого игрока.

- Насколько мне известно, план не менялся, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Шеро. - Но инициатива целиком и полностью принадлежит Ковальчуку. Он сам должен вести переговоры с командами и выяснять все детали. Я не собираюсь гадать о командах, потому что это будет пустой тратой времени. Он должен сказать нам, где хочет играть. Если это будет иметь смысл и если этой командой не окажется "Нью-Джерси", тогда мы посмотрим, что можно сделать.

Если завтра он решит остаться в России, то ладно, но кто знает? В конце концов это его решение. Со слов Гроссмана, на данный момент ничего не изменилось, и Ковальчук хочет изучить возможности продолжения карьеры в НХЛ.

Напомним, права на 34-летнего Ковальчука, который 11 июля 2013 года по собственному желанию завершил карьеру в НХЛ, принадлежат "Девилз". 3 сентября 2010 года он подписал 15-летний контракт на 100 миллионов долларов с "Нью-Джерси". 15 июля 2013 года Ковальчук подписал четырехлетний контракт со СКА и играл в КХЛ.