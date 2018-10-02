Генменеджер "Монреаля": "Радулов ушел из-за денег"

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен отметил, что нападающий Александр Радулов перешел в "Даллас" в 2017 году из-за денег. По его словам, россиянин, выступавший за "Нэшвилл", ранее возвращался в КХЛ также по финансовым причинам.

– Радулова в НХЛ хотел видеть только я, больше никто, – приводит Sportsnet слова Бержевена. – "Монреаль" дал ему контракт, почему мы должны были ему переплачивать?. Я разговаривал с агентами, они настаивали на восьмилетней сделке. Я не собирался этого делать, и никто другой тоже.

Помните, он ухехал в НХЛ? Почему? Из-за денег. История повторилась.