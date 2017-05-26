Генменеджер "Миннесоты": "Капризов продлит контракт с ЦСКА? Это новость для меня"

Генеральный менеджер "Миннесоты" Чак Флетчер заявил, что не слышал информации о продлении контракта нападающего Кирилла Капризова с ЦСКА. Руководитель отметил, что агент хоккеиста заверил его, что в составе армейцев 20-летний Капризов проведет один сезон, после чего станет игроком "Уайлд".

– Капризов продлит контракт с ЦСКА? Это новость для меня, – цитирует Star Tribune Флетчера. – Мы общались с его агентом несколько недель назад и не обсуждали ничего подобного. Мы рассчитывали, что он проведет следующий сезон в ЦСКА, после чего, в сезоне-2018/19 пополнит нашу команду. Он хороший игрок и он очень поможет нашей команде. Это наши ожидания и нас не уведомляли о другом.

Был слух, что он может остаться в КХЛ надолго, но его агент все опроверг. Мы договорились, что в ЦСКА он проведет один сезон, после чего станет игроком "Миннесоты".

Напомним, что минувший сезон Капризов провел в "Салавате Юлаеве", сыграл в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 42 (20+22) очка, а также отметился тремя голами в пяти встречах Кубка Гагарина.