Генменеджер "Коламбуса": "Выкуп контракта Хартнелла - шаг вперед"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен от лица клуба поблагодарил нападающего Скотта Хартнелла за годы, проведенные в составе "Блю Джэкетс". "Мундиры" выкупили контракт форварда, в результате чего он стал неограниченно свободным агентом.

- От имени клуба хочу поблагодарить Хартнелла за три года, проведенные в "Коламбусе", а также пожелать ему успехов, - приводит пресс-служба "мундиров" слова Кекалайнена. - Такие поступки не бывают простыми, но учитывая глубину нашего состава, это решение находится в интересах "Блю Джэкетс", чтобы команда двигалась вперед.

Напомним, что 35-летний канадец выступал за "Коламбус" с 2014 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 82 матча и набрал 37 (13+24) очков.

Хартнелл покинул "Колабус"