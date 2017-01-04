Генменеджер "Коламбуса": "В прошлом году у Бобровского были травмы и лишний вес, а теперь он слепил себе новое тело"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен рассказал, как сильно изменился голкипер Сергей Бобровский по сравнению с прошлым сезоном. Руководитель заявил, что перед сезоном-2016/17 россиянин много работал над собой, чтобы стать лучше. На данный момент "Коламбус" имеет победную серию из 16 матчей кряду, в 14 из которых принял участие Бобровский.

– Он в прошлом году говорил, что потерял доверие в команде, – цитирует The Hockey News Кекалайнена. – Всегда легко заметить, какие игроки чаще всего оказываются виноватыми – это вратари. Какой-нибудь нападающий может потерять уверенность в себе, но 18 тысяч человек на трибунах этого даже не заметят. Вы посмотрите, как выглядел Бобровский в прошлом году. Травмы, лишний вес – сейчас я бы сказал, что такое просто невозможно. Но он изменился. В межсезонье он буквально слепил себе новое тело. Это говорит о преданности клубу, о профессионализме. Сергей становится лучше с каждым днем.