Генменеджер "Коламбуса": "Проблема с Бобровским решена"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен сообщил, что вопрос с россиским вратарем Сергеем Бобровским благополучно решен. 30-летний россиянин пропустил прошлый матч команды с "Нэшвиллом" по решению руководства клуба в качестве наказания за нарушение корпоративных правил команды. Некоторые журналисты и инсайдеры отмечают, что это могло произойти из-за контрактной ситуации между вратарем и командой.

- Проблема решена, двигаемся дальше, - приводит слова Кекалайнена журналист Пьер Леберн в Твиттере.

Текущее соглашение Бобровского заканчивается этим летом, и он пока не подписал новый контракт с "жакетами". Сегодня он принял участие в тренировке команды.