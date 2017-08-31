Генменеджер "Коламбуса": "Панарина ни в коем случае нельзя считать финишером"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен выразил уверенность в том, что российский нападающий Артемий Панарин – разноплановый игрок. По его словам, нельзя сказать, что форвард является исключительно финишером.

– Следует заметить, что и Патрик Кейн провел два очень удачных сезона, играя вместе с Артемием. Так что тут обоюдная выгода, – приводит Nhl.com/ru слова Кекалайнена. – Панарина ни в коем случае нельзя считать узким специалистом, финишером.

Он может отдать пас, обострить атаку, обыграв соперника один на один. У него высокая скорость, потрясающая техника. Он наладил отличное взаимопонимание с Кейном, который также великолепно владеет пасом. У него будет шанс сыграть с ведущими игроками нашей команды.