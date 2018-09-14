Генменеджер "Коламбуса" – о контрактах Панарина и Бобровского: "В моих планах нет крайнего срока"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен дал понять, что в клубе намерены продолжить попытки договориться о новых соглашениях с нападающим Артемием Панариным и голкипером Сергеем Бобровским. Контракты игроков истекают в следующем году, после чего они станут неограниченно свободными агентами.

– В моих планах нет крайнего срока, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Кекалайнена. – Крайний срок – 1 июля 2019 года. Мы будем общаться, показывая, что ценим и уважаем его. В наших отношениях нет проблем.

В нашем бизнесе генеральные менеджеры постоянно ведут переговоры. И не только о хоккеистах, которые должны стать свободными агентами в ближайшее время, – сказал Кекалайнен. – Мы всегда общаемся. Иногда такое общение приводит к обменам. Поэтому я не буду гадать. Я просто говорю, что мы постоянно общаемся и не могу гарантировать, что тот или иной игрок, в каком бы статусе он не находился, останется в составе команды в ближайший месяц.