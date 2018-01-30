Генменеджер "Калгари": "Постоянные травмы помешали Ягру проявить себя"

Генеральный менеджер "Калгари" Брэд Трэливинг отметил, что 45-летний Яромир Ягр не смог проявить себя на высоком уровне. Ранее стало известно, что чех продолжит карьеру в родном клубе "Кладно".

- Мы очень признательны, что Ягр выбрал "Калгари" для продолжения карьеры в НХЛ, - приводит пресс-служба "Флэймз" слова Трэливинга. - К сожалению, поздний старт в сезоне и постоянные травмы помешали ему проявить себя на том уровне, на который мы все надеялись. Яромир продемонстрировал свой профессионализм, особенно при общении с нашими молодыми игроками. "Калгари" благодарит его за вклад в нашу организацию.