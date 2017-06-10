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Генменеджер "Калгари" опроверг интерес клуба к Овечкину

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Генеральный менеджер "Калгари" Брэд Треливинг опроверг информацию о намерении клуба заполучить российского форварда Александра Овечкина. Ранее в Твиттере RumorBreak появилась информация, что "Вашингтон" готов обменять капитана на защитника Оливера Шилингтона, Сэма Беннетта и несколько прав выбора в первом раунде драфта.

- Это трансферные слухи, - цитирует Sportsnet Треливинга. - Все новости из Белоруссии следует воспринимать со скепсисом.

Говоря о Белоруссии, Треливинг, скорее всего, спутал ее с Латвией, поскольку новость широко разошлась в североамериканской прессе после публикации на латышском портале Delfi. 

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Werewolf

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