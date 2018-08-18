Генменеджер "Флориды": "Жду от всех хорошего старта в НХЛ. Никаких извинений я уже не приму"

Генеральный менеджер "Флориды" Дэйл Тэллон надеется на хорошее выступление команды в этом сезоне и ждет от хорошего старта в чемпионате. За последние 10 лет "Пантерз" лишь дважды выходили в плей-офф.

– Последние несколько лет были для нашего клуба очень нестабильными, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Тэллона. – Новые лица, новые игроки, новые тренеры. Сейчас мы хотим убедиться, что даем возможности нашим молодым ребятам развиваться как надо, и что у нас сильный костяк. Тренерам становится более комфортно с игроками, а игрокам – с тренерами. Но теперь я жду от всех хорошего старта, намного лучше, чем мы начали в прошлом году. Никаких оправданий и извинений я уже не приму.