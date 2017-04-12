08:35 | ХОККЕЙ — НХЛ

Генменеджер "Флориды": "Посмотрим, совпадают ли желания Ягра и клуба"

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25 июня 1999 года. Торонто. Яромир ЯГР с "Арт Росс Трофи" и "Харт Трофи"."Ягр любил Рейгана за жесткое отношение к СССР в 80-х"

Новый генеральный менеджер "Флориды" Дэйл Тэллон подчеркнул, что в ближайшее время клуб начнет переговоры с нападающим Яромиром Ягром по новому контракту. Ранее 45-летний чех намекнул, что может перейти в другую команду. Напомним, что летом форвард может стать неограниченно свободным агентом.

- Мы уже говорили по этому поводу. Примерно месяц назад в неформальной обстановке пообщались с агентом Ягра, - приводит официальный сайт НХЛ слова Тэллона. - В ближайшие несколько недель мы соберемся и обсудим, чего хочет хоккеист, а также совпадают ли его желания с желаниями клуба. Посмотрим, что будет дальше.

В этом сезоне Ягр вышел на второе место в истории НХЛ по результативности, набрав 1914 очков. Также он стал четвертым хоккеистом в истории лиги, который провел 1700 матчей.

Ягр намекнул, что может уйти из "Флориды" 

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