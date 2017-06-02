Генменеджер "Флориды": "Дадим шанс Мамину закрепиться в составе"

Генеральный менеджер "Флориды" Дэйл Тэллон отметил, что новичок "Пантерз" Максим Мамин хорошо проявил себя в КХЛ. По его словам, россиянин хорошо играет в силовой манере как в обороне, так и в нападении.

- Рад сообщить, что мы подписали соглашения с талантливым и перспективным игроком Маминым, - приводит пресс-служба "Флориды" слова Тэллона. - Он выступал в элитной лиге своей страны и хорошо проявил себя. Максим действует в силовой манера на обоих концах площадки, что поможет нам побеждать. Дадим ему шанс завоевать место в составе в следующем сезоне.