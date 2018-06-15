Генменеджер "Филадельфии" – о Ковальчуке: "Не собираемся подписывать хорошего игрока с рынка на 7 лет"

Генеральный менеджер "Филадельфии" Рон Хекстолл заявил, что клуб не заинтересован в предложении контракта нападающего Илье Ковальчуку. Помимо этого, руководитель отметил, что команда не планирует подписывать игроков на долгосрочные соглашения с рынка свободных агентов.

– Могу вас заверить, что мы не собираемся подписывать хорошего игрока с рынка на 7 лет, – цитирует сайт НХЛ Хекстолла. – При нашем пуле проспектов для нас есть смысл тратить деньги на короткую перспективу, чтобы не было ограничений через 3-4 года. Если это будет иметь смысл, мы это сделаем.

Напомним, Ковальчук последние пять лет провел в КХЛ. Сезон-2012/13 годов был последним для форварда в НХЛ. В нем он набрал 31 (11+20) очко за 37 игр в составе "Нью-Джерси". За пять сезонов в СКА Ковальчук провел 262 игры, записав в них на свой счет 285 (120+165) очков.

Ранее стало известно, что "Бостон", "Каролина", а также еще ряд клубов заинтересованы в приобретении россиянина.