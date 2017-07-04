Генменеджер "Далласа": "С подписанием Радулова, Ганзала, Мето и Бишопа нам улыбнулась удача"

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл в интервью заокеанским журналистам отметил, что Александр Радулов был одним из самых ярких игроков на рынке свободных агентов. По его словам, клубу повезло подписать россиянина, а также Бена Бишопа, Марка Мето и Мартина Ганзала.

– Ни для кого не секрет, что Александр был одним из самых ярких свободных агентов этим летом, - заявил Нилл. - Так что, когда открылась возможность для начала переговоров, я связался с его представителями и узнал, может ли он быть заинтересован в нашем предложении. Когда открылся рынок свободных агентов, можно уже было обсуждать более подробные детали, тогда мы и обнародовали наши цифры, которые удовлетворяли запросы Александра, так что можно было двигаться дальше.

Мы понимали, что этим летом клуб пойдет на перемены. Неважно, насколько удачным или неудачным был год. Мы понимали, что нас ждут перемены в составе. Шарп, Гемски и так далее – у многих игроков истекали контракты, и нужно было принимать решение. У нас были места в составе и свободные деньги под потолком зарплат.

Нам повезло, что первым удалось заполучить Бена Бишопа. Мы хотели усилить вратарскую позицию.

Если говорить о Марке Мето, то в год драфта расширения было очень много вопросов и неопределенности. И в его случае нам вновь улыбнулась удача.

На рынке свободных агентов удалось заполучить Мартина Ганзала и Александра Радулова. Для нас все сложилось весьма успешно. Но нам повезло, что мы располагали финансовыми возможностями, чтобы осуществить эти сделки.

Напомним, что Радулов подписал с "Далласом" контракт на 5 лет и зарплатой 6,25 миллиона долларов в год. Общая сумма соглашения составила 31,25 миллиона долларов. (Иван ШИТИК)

Полное интервью Александра Радулова