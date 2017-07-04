Генменеджер "Далласа": "Радулов сказал, что его можно ставить в любое звено"

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл в интервью заокеанским журналистам отметил, что Александр Радулов прочно стоит на коньках, прекрасно контролирует шайбу и способен создавать моменты для партнеров. По его словам, россиянин после перехода готов выходить на лед в любом из звене.

– Это игрок высочайшего класса. Любой генеральный менеджер стремится укрепить свою команду талантливыми игроками, а талант Радулова никто не ставит под сомнение.

У него отличное катание. Мы же стараемся создать быструю команду. Но также не стоит забывать, что Радулов обладает и завидной физической мощью. В нем 185 см роста и под 95 кг веса. Он очень прочно стоит на коньках, прекрасно контролирует шайбу и способен создавать моменты для партнеров. Наш состав пополнил элитный игрок.

Я говорил с Кеном Хичкоком, и это дает ему пространство для маневра. Что меня впечатлило в Александре, так это то, что я начал рассказывать о составе команды, расписывать сильные стороны наших хоккеистов, но Радулов прервал меня, так как все это знал и сам: "Знаете что, ставьте меня в то звено, в которое посчитаете нужным. Играть в хоккей – это моя работа". Это важные слова. Он понимает, что его главная задача – играть на максимуме своих возможностей. Если ему это удастся, то он принесет команде результат.

Напомним, что Радулов подписал с "Далласом" контракт на 5 лет и зарплатой 6,25 миллиона долларов в год. Общая сумма соглашения составила 31,25 миллиона долларов. (Иван ШИТИК)

Полное интервью Александра Радулова