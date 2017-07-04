Генменеджер "Далласа": "Ни для кого не секрет, что Радулов – один из лучших хоккеистов в мире"

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл в интервью заокеанским журналистам отметил, что клуб долго присматривался с нападающему Александру Радулову. "Старз" подписали россиянина, который ранее выступал за "Монреаль", в статусе свободного агента.

– Я давно следил за ним, - заявил Нил. - В прошлом году он продемонстрировал желание выступать в Северной Америке. Думаю, он хотел играть в лучшей лиге в мире, это и привело его в НХЛ. Мы внимательно следили за его игрой в "Монреале": он проявил себя здорово. Ни для кого не секрет, что Александр – один из лучших хоккеистов в мире.

Мы сделали несколько звонков. Знали несколько человек, которые играли вместе с ним, и все они с восторгом отзывались о нем, о его характере. У меня также была возможность пообщаться с Александром лично, и я также остался под впечатлением. У него яркий характер. И это в нем меня привлекает. В конце концов, мы очень внимательно изучали его кандидатуру, и никто не сказал о нем ни одного плохого слова.

Конечно, все мы допускаем ошибки. В жизни без них не обойтись. В молодости каждый ошибался, и Радулов сам признает это. Но те времена уже в прошлом, он давно повзрослел. И мы рады, что получили возмужавшего хоккеиста, который стремится побеждать.

Напомним, что Радулов подписал с "Далласом" контракт на 5 лет и зарплатой 6,25 миллиона долларов в год. Общая сумма соглашения составила 31,25 миллиона долларов. (Иван ШИТИК)

Полное интервью Александра Радулова