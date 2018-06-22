Генменеджер "Бостона": "У Ковальчука большой интерес к "Брюинз"

Генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини заявил, что клуб провел переговоры с агентами нападающего Ильи Ковальчука. Напомним, что 35-летний россиянин принял решение вернуться в НХЛ.

– Мы говорили с его представителями, но лично не встречались, – цитирует сайт НХЛ Суини. – У нас было много переговоров с его агентами. Мы чувствуем, что являемся командой, к которой он проявляет большой интерес.

Ранее сообщалось, что в переговорах с россиянином до сих пор находятся "Лос-Анджелес", "Бостон", "Сан-Хосе" и "Вегас". Ковальчук ранее выступал в НХЛ за "Атланту" (2001-2004, 2005-2010 гг.) и "Нью-Джерси"(2010-2013 гг). После ухода из "Дэвилз" он пять лет играл за СКА, вместе с которым дважды выиграл Кубок Гагарина.